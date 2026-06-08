หลายพื้นที่ กทม.พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง

เพจกรมอุตุนิยมวิทยา โพสต์ระบุว่า พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณเขตหนองจอก มีนบุรี ลาดกระบัง สะพานสูง ประเวศ บึงกุ่ม ทุ่งครุ ลาดพร้าว บางกะปิ สวนหลวง วังทองหลาง พระโขนง บางนา กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร
กลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกค่อนทางเหนือ เข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานคร (เขตหนองจอก มีนบุรี ลาดกระบัง คันนายาว สะพานสูง ประเวศ บึงกุ่ม บางกะปิ ลาดพร้าว วังทองหลาง สวนหลวง พระโขนง บางนา ทุ่งครุ) สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา
หลังจากนั้น 16.30-17.00 น. คาดว่าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานคร (เขตหนองจอก มีนบุรี ลาดกระบัง คันนายาว บึงกุ่ม ทุ่งครุ) สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา คาดว่าปกคลุมมากกว่า 1 ชั่วโมง