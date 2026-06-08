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ราคาทองคำครั้งที่ 30 ลง 50 บ. รูปพรรณขายออก 67,650 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 16.06 น.ครั้งที่ 30 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 66,900.00 บาท รับซื้อบาทละ 66,700.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 67,650.00 บาท รับซื้อบาทละ 65,324.44 บาท