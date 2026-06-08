'อดีต สว.สมชาย' เตือนนักวิชาการ-สื่อ เสนอความเห็นข้อพิพาทชายแดน ระวังเสียเปรียบเวทีระหว่าง ปท.

นายสมชาย แสวงการ อดีตสมาชิกวุฒิสภา โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ฝากเตือนนักวิชาการและสื่อสารมวลชน ในการนำเสนอความเห็นและข้อมูลใดๆ ที่อาจที่ทำให้ไทยเสียเปรียบในการเจรจาหรือข้อตกลงด้านดินแดนที่มีข้อพิพาทระหว่างไทย-กัมพูชา พึงระมัดระวัง เพราะฮุนเซ็น มักจะหยิบฉวยมาเป็นเครื่องมือในการปลุกระดมมวลชน และต่อสู้ในเวทีระหว่างประเทศ ดังตัวอย่างที่เขานำขึ้นมาโพสต์ในFacebook นี้ครับ
หมายเหตุ :ผมไม่ได้ตำหนิความเห็นใดๆทางของนักวิชาการไทย และสื่อมวลชน แต่ต้องการแจ้งให้ทราบว่า ฮุนเซ็นใช้ยุทธวิธีนี้ในการสื่อสารโจมตีไทย ตามตัวอย่างนี้ครับ
จึงหยิบยกให้ดูเป็นข้อมูล
สมชาย แสวงการ
6 มิ.ย.69
#รู้เขารู้เรารบ100ครั้งชนะ100ครั้ง
#สงครามไทยกัมพูชา