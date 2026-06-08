นายกฯ พบเอกชนไทยในเวียดนาม พร้อมหนุนลงทุนข้ามพรมแดน–ขยายตลาดอาเซียน

วันนี้ (8 มิ.ย.) เวลา 11.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย เริ่มภารกิจแรกหลังเดินทางถึงกรุงฮานอย โดยพบหารือกับผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนาม (ThaiCham) และผู้แทนภาคเอกชนไทยในเวียดนาม เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจในเวียดนาม
นายกฯ เน้นย้ำแนวคิด “เติบโตไปด้วยกัน” โดยระบุว่าเวียดนามมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานการผลิตของโลก ขณะที่ไทยมีความเข้มแข็งด้านอุตสาหกรรม การบริการ โลจิสติกส์ และการเชื่อมโยงกับภูมิภาค จึงมีศักยภาพที่จะร่วมกันเป็น “หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์” ในการขับเคลื่อนอนาคตทางเศรษฐกิจของอาเซียน
นายอนุทิน ระบุว่า เสียงสะท้อนจากภาคเอกชนเป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้รัฐบาลสามารถกำหนดนโยบายและมาตรการสนับสนุนได้อย่างตรงจุด โดยรัฐบาลจะนำทุกข้อเสนอแนะไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ภาคธุรกิจของคนไทยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป
โอกาสนี้ นายกฯ ได้เป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างภาคเอกชนไทย-เวียดนาม จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ บันทึกความเข้าใจระหว่างกลุ่มอมตะกับบริษัท FPT Corporation ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ และบันทึกความเข้าใจระหว่างกลุ่มบริษัท CP กับบริษัท FPT Corporation ว่าด้วยความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI)