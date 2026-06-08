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ทองปรับแล้ว 19 ครั้ง [-450] รูปพรรณขายออก 67,850 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 13.50 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 19 ครั้ง โดยปรับลดสุทธิ 450 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 66,850 บาท ขายออกบาทละ 67,050 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 65,506.36 บาท ขายออกบาทละ 67,850 บาท