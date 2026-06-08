"พระราชินี" ทรงร่วมการแข่งขันไตรกีฬานานาชาติ 14 มิ.ย. ณ อ่าวดงตาล สัตหีบ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติ ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน ณ อ่าวดงตาล กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ไทยแลนด์ไตรลีก ร่วมกับสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย และ จ.ชลบุรี จัดการแข่งขันว่ายน้ำมาราธอนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (Open Water Swimming) ประจำปี 2569 ซีรีส์ 2 ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน ณ อ่าวดงตาล กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จั.ชลบุรี ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
โดยเพจของสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย โพสต์ข้อความว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จฯ ไปทรงร่วมแข่งขันในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติ ประจำปี 2569 รายการ Amazing Race Festival Toyota Sattahip Triathlon 2026 Presented by MAMA ชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2569 ณ อ่าวดงตาล กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าฯรับเสด็จ และร่วมถวายกำลังใจ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2569 เวลา 06.00-10.00 น. ณ กองเรือยุทธการ อ่าวดงตาล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ในนามของคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันฯ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดชลบุรี กองทัพเรือ กองเรือยุทธการ สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย และไทยแลนด์ไตรลีก ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จฯ ไปทรงเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า นายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย
ในส่วนของว่ายน้ำมาราธอนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (Open Water Swimming) ประจำปี 2569 ซีรีส์ 2 มีแข่ง 4 ระยะ คือ 1 กม., 3 กม., 5 กม. และ 10 กม. ซึ่งในระยะ 10 กม.นั้น จะได้รับถ้วยพระราชทาน แชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายชาย ได้ถ้วยรางวัลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายหญิง ได้ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี