คืบแผ่นดินไหว 7.8 ที่ฟิลิปปินส์ เกิดสึนามิสูง 1.4 เมตร ดับแล้ว 5 ราย

เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่นฟิลิปปินส์รายงานความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งขนาด 7.8 แมกนิจูด เขย่าพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศ ช่วงเช้าวันนี้ ว่า มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 5 ราย
สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า อากริปิโน ดาเซรา หัวหน้าสำนักงานจัดการภัยพิบัติเมืองเจเนอรัลซานโตส เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบจำนวนผู้เสียชีวิตและขอบเขตของความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด
สถาบันภูเขาไฟวิทยาและวิทยาแผ่นดินไหวแห่งฟิลิปปินส์รายงานว่า แผ่นดินไหวดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 07.37 น. ตามเวลาท้องถิ่น ที่ระดับความลึก 33 กิโลเมตร โดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างจากชายฝั่งของเมืองมาอาซิม ในจังหวัดซารังกานี บนเกาะมินดาเนา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ราว 32 กิโลเมตร ซึ่งจุดดังกล่าวอยู่ใกล้กับเมืองเจเนอรัลซานโตสที่มีประชากรอาศัยอยู่ราว 700,000 คน
สถาบันฯ ระบุว่า คลื่นสูงสุดที่บันทึกได้มีความสูงถึง 1.4 เมตร ขณะที่สื่อท้องถิ่นรายงานว่า อาคารบางแห่งได้พังถล่มลงมา และเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง นอกจากนี้ ประชาชนในจังหวัดใกล้เคียงยังสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนในครั้งนี้ด้วย
ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส แห่งฟิลิปปินส์ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งตอบสนองต่อภัยพิบัติและเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด พร้อมทั้งเรียกร้องให้ประชาชนอพยพไปยังพื้นที่สูงโดยด่วน
ทั้งนี้ ประเทศฟิลิปปินส์เผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวบ่อยครั้งเนื่องจากตั้งอยู่บริเวณ "วงแหวนแห่งไฟ" (Ring of Fire) ในมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเป็นแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่ที่มักเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดอยู่เป็นประจำ