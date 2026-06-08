รบ.ปลื้มผลสำเร็จโครงการแว่นเด็ก 7 เดือนแรกคัดกรองกว่า 4 หมื่นคน ได้รับแว่นตาแล้วกว่า 1.4 หมื่นคน

นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลบูรณาการความร่วมมือสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระดับชุมชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เข้ามามีส่วนร่วมออกแบบและขับเคลื่อนโครงการที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ส่งผลให้สามารถพัฒนาและดำเนินโครงการด้านสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทำให้เข้าถึงการดูแลรักษาได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงที
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า รัฐบาล โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เดินหน้าร่วมมือดำเนินโครงการคัดกรองสายตาและบริการแว่นตาสำหรับเด็ก มุ่งแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของเด็กโดยตรง ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพ และสร้างโอกาสให้เด็กไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพในทุกพื้นที่ของประเทศ เผยความสำเร็จ 7 เดือนแรกปีงบประมาณ 2569 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 21 เมษายน 2569 มี อปท. ทั่วประเทศดำเนินการแล้ว 205 โครงการ ให้บริการคัดกรองสายตาเด็กนักเรียนกว่า 42,539 คน พร้อมสนับสนุนแว่นตาให้เด็กที่มีปัญหาสายตาอีก 14,025 คน ลดผลกระทบต่อการเรียนรู้ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เด็กไทย
นางสาวพลอยทะเล ย้ำว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาทุกช่วงวัย โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนซึ่งจะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ การดำเนินการเชิงรุกในการค้นหาปัญหาสายตาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและการได้รับแว่นตาที่เหมาะสม ไม่เพียงช่วยให้เด็กมองเห็นได้ชัดขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิต และสนับสนุนให้เด็กสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่