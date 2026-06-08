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ครึ่งวันเช้าทองปรับ 9 ครั้ง [-300] รูปพรรณขายออก 68,000 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศครึ่งวันเช้า มีการปรับเปลี่ยนรวม 9 ครั้ง ปรับลดสุทธิ 300 บาท ล่าสุด (12.15 น.) ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 67,000 บาท ขายออกบาทละ 67,200 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 65,657.96 บาท ขายออกบาทละ 68,000 บาท