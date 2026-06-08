ยอดลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 7 วัน ทะลุ 4.5 แสนคน

ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานขอเชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างทั่วประเทศร่วมลงทะเบียนและใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) ประจำปี 2569 เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนประกันสังคม ซึ่งเป็นหลักประกันสำคัญของแรงงานไทยและผู้ประกันตนทั่วประเทศ
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจะได้เลือกผู้แทนของตนเองเข้าไปมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารกองทุนประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกันตนอย่างแท้จริง
ปัจจุบัน สำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2569 นี้ โดยกระทรวงแรงงานได้อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ ทั้งการขยายระยะเวลาลงทะเบียนนานถึง 45 วัน และเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถเลือกอำเภอที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ทั่วประเทศ
ข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2569 เวลา 18.00 น. พบว่า มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วทั้งสิ้น 455,146 คน แบ่งเป็นผู้ลงทะเบียนฝ่ายนายจ้าง 892 คน และฝ่ายผู้ประกันตน 454,254 คน โดยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 393,945 คน มาตรา 39 จำนวน 47,507 คน มาตรา 40 จำนวน 6,022 คน และผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนอีก 6,343 คน สะท้อนถึงความตื่นตัวและความสนใจของประชาชนต่อการเลือกตั้งครั้งนี้
ผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียนได้ผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus ขณะที่ผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ e-Self Service ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม หรือที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ โดยหลังปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 สำนักงานประกันสังคมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันที่ 10 สิงหาคม 2569 และกำหนดจัดการเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2569
ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ย้ำว่า ทุกคะแนนเสียงมีความหมายต่ออนาคตของกองทุนประกันสังคม รัฐบาลจึงขอเชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีสิทธิเลือกตั้งร่วมลงทะเบียนและออกมาใช้สิทธิกันให้มากที่สุดเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกันตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส