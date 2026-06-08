"“วราวุธ" สั่งปลัดอุตฯ แจงเพิ่มหลังไฟเขียว "ซิน เคอ หยวน" กลับมาเปิดดำเนินการ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงกรณีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อนุญาตให้ บริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด สามารถประกอบกิจการผลิตเหล็กเส้นต่อไปได้ ว่า เป็นการเปิดดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรงงาน ปี 2535 หลังจากปิดไปเมื่อปีก่อน เนื่องจากสามารถมีการแก้ไขแล้ว จนเปิดโรงงานได้อีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว แต่ประชาชน และหลายฝ่าย รวมถึง 10 สมาคมผู้ค้าเหล็ก ยังมีข้อสงสัยในขั้นตอนการดำเนินการเปิดโรงงาน จึงสั่งการให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้ชี้แจงเพิ่มเติมในรายละเอียดถึงขั้นตอนการดำเนินการว่าเป็นอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็ก ไม่ว่าจะจากเทคโนโลยีใดก็ตาม
นายวราวุธ ย้ำว่า ตนได้กำชับให้กระทรวงเร่งออกมาตรการ รวมถึงผู้มีการใช้เหล็กที่มาจากกระบวนการผลิตในแบบต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ทั้งนี้ หลังกลับจากเวียดนามจะได้ติดตามจากกระทรวงอีกครั้งว่าดำเนินการไปถึงไหนอย่างไร