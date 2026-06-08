นายกฯ และคณะถึงเวียดนาม เริ่มภารกิจแรกพบผู้นำระดับสูง-ภาคเอกชน

เมื่อเวลา 10.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นกรุงฮานอย ซึ่งตรงกับเวลาประเทศไทย) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนางธนนนท์ ชาญวีรกูล ภริยานายกรัฐมนตรี และคณะ ได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีนายเหงียน ดิ่ญ คาง (Mr. Nguyen Dinh Khang) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงชาติพันธุ์และกิจการศาสนาเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศให้การต้อนรับ
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า นายกรัฐมนตรีพร้อมเริ่มภารกิจทันทีภายหลังเดินทางถึง โดยในช่วงเช้าจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจในเวียดนาม และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ ก่อนหารือกับภาคเอกชนเวียดนาม เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน
สำหรับในช่วงบ่าย จะเป็นกำหนดการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี ซึ่งประกอบด้วยพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบั๊กเซิน และสุสานประธานโฮจิมินห์ จากนั้นจะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ ทำเนียบรัฐบาลเวียดนาม และการหารือเต็มคณะระหว่างสองฝ่าย ก่อนเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม และเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งนายกรัฐมนตรีเวียดนามเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีไทย
สำหรับวันพรุ่งนี้ (9 มิถุนายน 2569) ในช่วงเช้า นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม ASEAN Future Forum (AFF) ครั้งที่ 3 เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสของภูมิภาค ตลอดจนแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือเพื่ออนาคตของอาเซียนร่วมกัน
จากนั้น นายกรัฐมนตรีจะเข้าเยี่ยมคารวะนายโต เลิม เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวมทั้งเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันซึ่งเลขาธิการใหญ่พรรคฯ เป็นเจ้าภาพ
ในช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมงาน Thailand–Vietnam Investment and Business Forum ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) พร้อมพบหารือกับภาคเอกชนเวียดนามรายสำคัญเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ
ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงค่ำวันเดียวกัน