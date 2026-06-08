ประเทศแนวชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกเตือนภัยสึนามิ หลังแผ่นดินไหวรุนแรงในฟิลิปปินส์

เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 8.2 แมกนิจูด บริเวณเกาะมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ ทางการประกาศเตือนสึนามิ และเร่งอพยพประชาชนพื้นที่ชายฝั่ง เช่นเดียวกับอินโดนีเซีย ที่ประกาศเตือนสึนามิ ขณะที่ญี่ปุ่นได้ออกประกาศเฝ้าระวังสึนามิตามแนวชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นวงกว้าง
ทั้งนี้ มีรายงานว่า เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (8 มิถุนายน 2026) เวลา 08.38 น. ตามเวลาญี่ปุ่น เกิดแผ่นดินไหวขนาด 8.2 บริเวณใกล้เกาะมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์
ศูนย์เตือนภัยสึนามิแปซิฟิก (PTWC) ระบุว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้มีศักยภาพก่อให้เกิดสึนามิในวงกว้าง ส่งผลให้ญี่ปุ่นออกคำเตือนเฝ้าระวังสึนามิครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกหลายแห่ง
พื้นที่ที่อยู่ในเขตเฝ้าระวังคาดว่าจะมีคลื่นสึนามิสูงประมาณ 1 เมตร โดยเริ่มทยอยถึงชายฝั่งตั้งแต่ช่วงสายถึงช่วงบ่ายของวันนี้
ทางการญี่ปุ่นขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงชายหาด ปากแม่น้ำ และพื้นที่ชายฝั่ง รวมถึงติดตามประกาศล่าสุดอย่างใกล้ชิด จนกว่าจะมีการยกเลิกคำเตือนอย่างเป็นทางการ