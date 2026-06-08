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ราคาทองเปิดปรับลด [-150] รูปพรรณขายออก 68,150 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2569 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.06 น. ปรับลดลง 150 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 67,150 บาท ขายออกบาทละ 67,350 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 65,809.56 บาท ขายออกบาทละ 68,150 บาท