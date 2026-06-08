กทม.เช้านี้คุณภาพอากาศ 'ดีมาก' PM 2.5 ไม่เกินมาตรฐาน-มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2569 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 9.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.)
สำหรับ 12 อันดับ ของค่าฝุ่น PM 2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
1. เขตลาดกระบัง 17.3 มคก./ลบ.ม.
2. เขตประเวศ 16.7 มคก./ลบ.ม.
3. เขตสายไหม 15.9 มคก./ลบ.ม.
4. เขตหนองจอก 14.7 มคก./ลบ.ม.
5. เขตยานนาวา 14.1 มคก./ลบ.ม.
6. เขตราชเทวี 13.1 มคก./ลบ.ม.
7. เขตบางขุนเทียน 13 มคก./ลบ.ม.
8. เขตบางนา 12.9 มคก./ลบ.ม.
9. เขตคลองสามวา 12.4 มคก./ลบ.ม.
10. เขตบางคอแหลม 12.3 มคก./ลบ.ม.
11. เขตคลองเตย 12.3 มคก./ลบ.ม.
12. เขตราษฎร์บูรณะ 12.2 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพเหนือ 7.5 - 15.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงเทพตะวันออก 5.4 - 17.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงเทพกลาง 5.3 - 13.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงเทพใต้ 4.5 - 14.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงธนเหนือ 4.4 - 12.2 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงธนใต้ 6.5 - 13 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
ทั้งนี้ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีมาก