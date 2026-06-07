กทม.เร่งความพร้อมเลือกตั้ง 28 มิ.ย.นี้ ย้ำโปร่งใส-เป็นกลาง

นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2569 เพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569
ที่ประชุมได้พิจารณาความพร้อมในหลายด้าน โดยเฉพาะแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกรอบกฎหมายการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด พร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนวางตัวเป็นกลาง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง สุจริต และเที่ยงธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนต่อกระบวนการเลือกตั้งที่โปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม
สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ มีบางสำนักงานเขตปรับเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งหรือหน่วยเลือกตั้งเพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ประชาชน โดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่เดิมตั้งอยู่ในเต็นท์ชั่วคราว ได้ย้ายเข้าไปอยู่ภายในอาคารที่มีความเหมาะสมมากขึ้น ทั้งนี้ การย้ายสถานที่จะดำเนินการในบริเวณใกล้เคียงจุดเดิม เพื่อไม่ให้กระทบต่อการเดินทางของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
กรุงเทพมหานครได้กำชับให้ทุกสำนักงานเขตที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง โดยได้แจ้งข้อมูลไปพร้อมกับหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหลากหลายช่องทาง อาทิ ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์ และกิจกรรมเดินรณรงค์ในพื้นที่
ด้านการจัดหากรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ขณะนี้บางเขตสามารถจัดหาได้ครบถ้วนแล้ว แต่ยังมีบางพื้นที่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยที่ผ่านมา กทม.ได้ใช้แนวทางจับคู่หน่วยงานในสังกัดกับสำนักงานเขตเพื่อสนับสนุนกำลังคน อย่างไรก็ตาม ยังมีความต้องการบุคลากรเพิ่มเติมในบางพื้นที่
ที่ประชุมจึงได้สั่งการให้สำนักงานเขตเร่งประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาในพื้นที่ เพื่อขอรับการสนับสนุนข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รวมถึงหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันตามกรอบเวลาที่กำหนด
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการกระทำที่อาจเข้าข่ายทุจริตการเลือกตั้งหรือมีเหตุอันควรสงสัย สามารถแจ้งเบาะแสได้ผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่ ศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์สายด่วน 1555, สายด่วนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 1444, สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2141-8060 ถึง 8100 และศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง โทรศัพท์ 0-2224-2940 เพื่อร่วมกันดูแลให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและโปร่งใส