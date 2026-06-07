ธอส.เปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการฯ ถึง 21 มิ.ย.นี้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมกับกระทรวงการคลัง หน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่าย ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้มีรายได้น้อย ให้สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐานของรัฐได้อย่างทั่วถึง สะดวก และเป็นธรรม พร้อมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนและยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2569 และประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่ 17 กรกฎาคม 2569
ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. พร้อมสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง ในการดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มเปราะบาง โดยร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ธอส. จะดำเนินการรับลงทะเบียนและยืนยันสิทธิผ่านสาขาของธนาคารทั่วประเทศ ตลอดจนร่วมเป็นหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
โดย ธอส. จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนและยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการระหว่างวันนี้ ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2569 และประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่ (1) เว็บไซต์หลักของโครงการ (2) แอปพลิเคชันทางรัฐ (3) แอปพลิเคชันเป๋าตัง และ (4) หน่วยงานรับลงทะเบียนในพื้นที่ ประกอบด้วย 5 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ดร.มหัทธนะ กล่าวต่อว่า การเข้าร่วมโครงการครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ ธอส. ในการเป็นส่วนหนึ่งของกลไกภาครัฐที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงสวัสดิการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตได้อย่างทั่วถึง โปร่งใส และเป็นธรรม อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนในระยะยาว
ทั้งนี้ ธอส. ดูแลประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย รวมถึงผู้เปราะบางให้สามารถเข้าถึงสิทธิและโอกาสที่ภาครัฐจัดสรรได้อย่างเท่าเทียม ผ่านการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียม เพื่อมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
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ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. พร้อมสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง ในการดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มเปราะบาง โดยร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ธอส. จะดำเนินการรับลงทะเบียนและยืนยันสิทธิผ่านสาขาของธนาคารทั่วประเทศ ตลอดจนร่วมเป็นหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
โดย ธอส. จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนและยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการระหว่างวันนี้ ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2569 และประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่ (1) เว็บไซต์หลักของโครงการ (2) แอปพลิเคชันทางรัฐ (3) แอปพลิเคชันเป๋าตัง และ (4) หน่วยงานรับลงทะเบียนในพื้นที่ ประกอบด้วย 5 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ดร.มหัทธนะ กล่าวต่อว่า การเข้าร่วมโครงการครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ ธอส. ในการเป็นส่วนหนึ่งของกลไกภาครัฐที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงสวัสดิการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตได้อย่างทั่วถึง โปร่งใส และเป็นธรรม อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนในระยะยาว
ทั้งนี้ ธอส. ดูแลประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย รวมถึงผู้เปราะบางให้สามารถเข้าถึงสิทธิและโอกาสที่ภาครัฐจัดสรรได้อย่างเท่าเทียม ผ่านการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียม เพื่อมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ G H BANK Call Center โทร. 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารผ่าน G H BANK Social Media ทุกช่องทาง