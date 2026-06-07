"ชัชชาติ" เตือนทีมงานอย่าประมาทแม้ผลโพลมาวิน

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 9 กล่าวถึงกรณีที่ผลสำรวจความคิดเห็นหรือโพล ที่คะแนนออกมาดีอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล เปิดเผยผลการสำรวจแนวโน้มของคนกรุงเทพฯ ในการเลือกผู้ว่าฯ กทม.พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 67.30 ระบุว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) ว่า ขอขอบคุณประชาชน ซึ่งคะแนนที่เห็นไม่ได้สะท้อนถึงการหาเสียง แต่เป็นผลลัพธ์จากการทำงานอย่างหนักตลอด 4 ปีที่ผ่านมา จนประชาชนรู้สึกได้ว่าชีวิตดีขึ้น
อย่างไรก็ตาม ตนได้เตือนทีมงานว่าห้ามประมาทเด็ดขาด เนื่องจากการเมืองสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะในช่วง 3 สัปดาห์สุดท้ายก่อนวันเลือกตั้ง ยืนยันว่าจะยังคงเดินหน้าลงพื้นที่พบปะกับประชาชนอย่างเต็มที่ทุกวันตามปกติ