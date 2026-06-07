'ไฟเซอร์' เผยผลทดลอง "ปากกาลดน้ำหนัก" ชนิดฉีดรายเดือน ผลข้างเคียงใกล้เคียง Wegovy

บริษัทไฟเซอร์ (Pfizer) นำเสนอข้อมูลเมื่อวันเสาร์ (6 มิ.ย.) ระบุว่า ยาฉีดลดน้ำหนักชนิดทดลองแบบรายเดือน (หรือที่เรียกกันว่า ปากกาลดน้ำหนัก) ซึ่งทางบริษัทได้มาจากการเข้าซื้อกิจการเมตเซรา (Metsera) เมื่อปีที่ผ่านมา มีลักษณะของผลข้างเคียงใกล้เคียงกับยาฉีดแบบรายสัปดาห์อย่าง Wegovy ของบริษัทคู่แข่งอย่างโนโว นอร์ดิสค์ (Novo Nordisk)
ไฟเซอร์มุ่งหวังให้สารประกอบที่ชื่อว่า "บีโรบีนาไทด์" (berobenatide) นี้ เป็นยากลุ่ม GLP-1 สำหรับลดน้ำหนักตัวแรกที่สามารถให้ยาในรูปแบบปากกาฉีดรายเดือนได้ โดยบริษัทกำลังเร่งสร้างความแตกต่างให้กับตัวยาเพื่อแข่งขันกับยาที่ทำยอดขายถล่มทลายอย่าง Wegovy และยา Zepbound ของบริษัทอีไล ลิลลี่ (Eli Lilly)
ทั้งนี้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ไฟเซอร์ ระบุว่า สารประกอบดังกล่าวช่วยให้น้ำหนักลดลงสูงสุดถึง 12.3% ในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ได้เป็นโรคเบาหวาน จากการทดลองระยะกลางที่มีชื่อว่า VESPER-3
ผู้บริหารของไฟเซอร์ เปิดเผยว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่พบผลข้างเคียงน้อยหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย โดยอาการผิดปกติทางระบบทางเดินอาหารส่วนใหญ่จะจำกัดอยู่แค่ในการให้ยาโดสแรกๆ และมักเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกับตอนที่ผู้ป่วยได้รับการฉีดยา ข้อมูลเหล่านี้ถูกนำเสนอในการประชุมสมาคมโรคเบาหวานแห่งสหรัฐอเมริกา (American Diabetes Association) ที่เมืองนิวออร์ลีนส์
จิม ลิสต์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายอายุรศาสตร์ของไฟเซอร์ ระบุว่า เนื่องจากตัวยามีค่าครึ่งชีวิตที่ยาวนานมาก คุณจึงเห็นรูปแบบการออกฤทธิ์ที่ราบรื่นกว่ามากเมื่อเทียบกับยาแบบฉีดรายสัปดาห์ เมื่อคุณให้ยาแบบรายเดือน อาการข้างเคียงจะเกิดมากในช่วงแรก และจะไม่ลากยาวไปตลอดทั้งเดือน
จิม ลิสต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นักวิจัยพบว่ามีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น หลังจากผู้ป่วยเปลี่ยนจากการรับยาแบบรายสัปดาห์มาเป็นรายเดือนในการทดลอง ด้วยเหตุนี้ ทางบริษัทจึงมีแผนที่จะปรับเพิ่มขนาดยาให้ค่อยเป็นค่อยไปมากขึ้นในโครงการทดลองระยะท้าย
นอกจากนี้ ข้อมูลที่ไฟเซอร์นำเสนอเมื่อวันเสาร์ยังแสดงให้เห็นว่า อัตราการเกิดอาการคลื่นไส้โดยเฉลี่ยในทุกกลุ่มของการศึกษา VESPER-3 อยู่ที่ประมาณ 38% และอัตราการอาเจียนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 23.3% ซึ่งเมื่อนำมาเทียบกันแล้ว ผู้ป่วยประมาณ 44% ที่ใช้ยา Wegovy ของโนโว นอร์ดิสค์ มีอาการคลื่นไส้ระหว่างการทดลองยาลดน้ำหนักของบริษัทดังกล่าว ขณะที่ผู้ป่วยประมาณ 25% รายงานว่ามีอาการอาเจียน