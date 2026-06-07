ข่าวจริง! เกษตรกรมีที่นาเกิน 10 ไร่ จะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ ในฐานะ โฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ฝ่ายข้าราชการประจำ กล่าวถึงผลการมอนิเตอร์และรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย (AFNC) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยความมั่นคงและภัยทางสังคมของนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) โดยยกระดับความสำคัญเรื่องการสร้างความตระหนักรู้เท่าทันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ข่าวปลอม และข้อมูลบิดเบือน
ทั้งนี้ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2569 AFNC ได้ตรวจสอบพบข้อความทั้งหมด 160,634 ข้อความ โดยมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ (Verify) ทั้งสิ้น 13,494 ข้อความ สำหรับช่องทางที่มีการพบเบาะแสมากที่สุด คือ ข้อความที่มาจาก Social Listening 6,866 ข้อความ ตามมาด้วยช่องทาง Line Official 6,627 และข้อความจาก Website 1 ข้อความ โดยเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 39 เรื่อง ได้รับผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว 10 เรื่อง ในจำนวนนี้เป็นข่าวที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากที่สุด 8 เรื่อง ซึ่งเป็น ข่าวจริง 1 เรื่อง และข่าวปลอม 5 เรื่อง ได้แก่
อันดับที่ 1 ข่าวจริง เรื่อง เกษตรกร มีที่นาเกิน 10 ไร่ จะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการฯ
อันดับที่ 2 ข่าวปลอม เรื่อง ในอดีต ภาคอีสาน เป็นส่วนหนึ่งของกัมพูชา
อันดับที่ 3 ข่าวปลอม เรื่อง เมื่อ 3,000 ปีก่อน ประเทศไทยเป็นของประเทศอิสราเอล
อันดับที่ 4 ข่าวปลอม เรื่อง เอาหูแนบหมอน แล้วได้ยินเสียงหัวใจเต้น เป็นสัญญาณเตือนโรคความดันโลหิตสูง
อันดับที่ 5 ข่าวปลอม เรื่อง รถขนส่งน้ำแข็ง ลอบขนยาไอซ์ซุกถังน้ำแข็งตบตาเจ้าหน้าที่ บริเวณใกล้โรงพักช้างเผือก
อันดับที่ 6 ข่าวปลอม เรื่อง TikTok user4146696014093 รับทำใบขับขี่เร่งด่วน ภายใต้การควบคุมของขนส่งฯ
สำหรับอันดับ 1 เป็นข่าวจริง เรื่อง "เกษตรกร มีที่นาเกิน 10 ไร่ จะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการฯ" กระทรวงดีอี ได้ตรวจสอบร่วมกับ กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง ยืนยันเป็น "ข่าวจริง" โดยผู้มีสิทธิได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องมีคุณสมบัติและไม่เข้าข่ายลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
1. มีสัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2. ต้องไม่เป็นบุคคลในกลุ่มต่อไปนี้
– ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือผู้บวชในศาสนา
– ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง หรือบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ
– นักเรียนหรือนักศึกษา
– ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
– พนักงาน ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปี
– ผู้รับบำนาญ เบี้ยหวัด หรือบำเหน็จรายเดือนจากภาครัฐ
– ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท หรือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน
– ผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือถือครองตราสารหนี้
– ผู้มีกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ และชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไป
– ผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในฐานะบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร
3. มีรายได้ หรือมีการจ่ายเงินให้แก่บุคคลใด รวมกันไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
4. ไม่มีบัตรเครดิต
5. มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทไม่เกิน 100,000 บาท
6. มีเงินฝากและสลากออมทรัพย์รวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
7. ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้
– ห้องชุด (คอนโดมิเนียม) ทุกแห่งรวมกัน มีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
– บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถว ทุกแห่งรวมกัน มีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา
– กรณีเป็นเกษตรกร มีที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน 10 ไร่
– กรณีไม่ได้เป็นเกษตรกร มีที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน 1 ไร่
8. ไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือยานพาหนะอื่น ยกเว้น
– รถจักรยานยนต์ที่มีความจุกระบอกสูบไม่เกิน 300 ซีซี
– รถยนต์สามล้อ
– รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง
– รถเพื่อการเกษตร
ทั้งนี้ สามารถถือครองยานพาหนะในกลุ่มที่ได้รับการยกเว้นได้ประเภทละไม่เกิน 1 คัน
อย่างไรก็ตาม กระทรวงดีอี มีความห่วงใยประชาชน เรื่องความตระหนักรู้เท่าทันข่าวปลอมที่ถูกแพร่กระจายบนสื่อออนไลน์ โซเชียล ซึ่งหากขาดความรู้เท่าทัน ส่งต่อข้อมูลข่าวปลอม ทำให้เกิดการหลงเชื่อ สร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือข้อมูลส่วนบุคคล และอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในสังคมเป็นวงกว้าง โดยขอให้ประชาชนเลือกเชื่อ เลือกแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ซึ่งได้รับการเผยแพร่จากหน่วยงานที่เป็นทางการเท่านั้น และควรตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวหรือลิงก์เว็บไซต์ให้แน่ชัด