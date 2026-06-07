"พริษฐ์-ปกรณ์วุฒิ" เปิด 4 ข้อกล่าวหา ป.ป.ช. ปมยกคำร้องคดี "ศักดิ์สยาม"

นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล พร้อมด้วยนายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ร่วมกันแถลงเปิดรายละเอียดคำร้องที่พรรคร่วมฝ่ายค้านและสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนได้ยื่นต่อประธานรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 236 กล่าวหาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กรณียุติการตรวจสอบและยกคำร้องคดีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นายปกรณ์วุฒิ กล่าวว่า คดีดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากข้อกล่าวหาเรื่องการซุกหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญฯ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับครอบครัวชิดชอบมาอย่างยาวนาน โดยมีข้อพิรุธเกี่ยวกับการโอนหุ้นให้บุคคลใกล้ชิด รวมถึงเส้นทางการเงินและพฤติการณ์ต่างๆ ที่อาจเข้าข่ายนิติกรรมอำพราง
นอกจากนี้ ยังพบความเชื่อมโยงกับบริษัทศิลาชัยฯ ซึ่งมีการกู้ยืมเงินจำนวนมากระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบริจาคเงินให้พรรคการเมือง และการทำธุรกรรมทางการเงินที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีความผิดปกติ ทั้งยังพบว่า หลังการโอนหุ้น หจก.บุรีเจริญฯ ยังคงได้รับงานจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมต่อเนื่องเป็นมูลค่าหลายพันล้านบาท