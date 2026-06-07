ผู้มีบัตรสวัสดิการฯ รายเดิม ยืนยันสิทธิสำเร็จแล้ว 8.4 ล้านราย ย้ำรีบทำภายใน 21 มิ.ย.

นายอรรถพล อรรถวรเดช รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียน "ยืนยันสิทธิ" โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2569 พบว่า ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม ลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 8,865,427 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 5,473,320 ราย ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ 1,244,416 ราย ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง 1,188,530 ราย ผ่านหน่วยรับลงทะเบียน 5 ธนาคาร 614,723 ราย และเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย 344,438 ราย
ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ผ่านทุกช่องทาง หรือสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th และ https://welfare.mof.go.th รวมทั้งเข้ารับบริการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน ณ หน่วยรับลงทะเบียน 5 ธนาคาร
สำหรับผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ ที่มีการยืนยันข้อมูลสำเร็จเรียบร้อย 8,454,728 ราย และผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิไม่สมบูรณ์ 410,699 ราย โดยขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิผ่านเว็บไซต์ และพิสูจน์ตัวตนด้วยการกรอกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน เข้ามาติดตามสถานะการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์โครงการฯ
โดยหากตรวจสอบสถานะ แล้วพบข้อความว่า "ยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อย" ผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าว ไม่ต้องดำเนินการใดๆ ในช่วงนี้ ขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติต่อไป ซึ่งกระทรวงการคลัง จะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิในวันที่ 17 กรกฎาคม 2569
สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้ว พบข้อความว่า "ข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง" ให้ผู้ลงทะเบียนเริ่มลงทะเบียนใหม่ เนื่องจากข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง โดยสามารถเลือกลงทะเบียนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามที่โครงการฯ กำหนด และไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางเดิม
สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้ว พบข้อความว่า "อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียน" ให้ผู้ลงทะเบียนกลับมาตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนในวันถัดไป
รองโฆษกกระทรวงการคลัง เน้นย้ำให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนยืนยันการลงทะเบียน รวมทั้งติดตามสถานะการลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง จนกว่าระบบจะแสดงสถานะ "ยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อย" เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
สำหรับกรณีการลงทะเบียนยืนยันสิทธิไม่สมบูรณ์ ขอให้ผู้ลงทะเบียนดำเนินการลงทะเบียนใหม่ ภายในระยะเวลาการเปิดรับลงทะเบียนของโครงการฯ หรือ ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2569