ปธน.เกาหลีใต้ เสนอชื่อ "ฮัน ซ็องซุก" นั่งนายกฯ หญิงคนแรกในรอบ 20 ปี

ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้แถลงวันนี้ (7 มิ.ย.) ว่า ประธานาธิบดี อี แจ-มยอง ของเกาหลีใต้ ได้ตัดสินใจเสนอชื่อ ฮัน ซ็องซุก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสตาร์ตอัป ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
หากรัฐสภามีมติเห็นชอบ ฮัน ซ็องซุก จะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของเกาหลีใต้ในรอบ 20 ปี
คัง ฮุน-ชิก หัวหน้าเลขาธิการประธานาธิบดี ระบุในการแถลงข่าวว่า ฮัน ซ็องซุก ซึ่งก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเนเวอร์ (Naver) ยักษ์ใหญ่ด้านอินเทอร์เน็ตของเกาหลีใต้ ได้รับความคาดหมายให้เข้ามาเป็นผู้นำประเทศในการเปลี่ยนผ่านด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Transformation)
คัง ฮุน-ชิก กล่าวว่า ฮัน ซ็องซุก จะสามารถเปลี่ยนการเติบโตทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความเฟื่องฟูของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และการส่งออกที่เพิ่มสูงขึ้น ให้เป็นการเติบโตที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนและเข้าถึงทุกคน รวมถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
อนึ่ง ภายใต้ระบบประธานาธิบดีของเกาหลีใต้นั้น บทบาทของนายกรัฐมนตรีมักเป็นไปในเชิงพิธีการและการบริหารจัดการเป็นหลัก