"ชัยวัฒน์" ไม่หวั่นนิด้าโพลชี้ได้ที่ 3 ลั่น! โพลศักดิ์สิทธิ์คือ 28 มิ.ย.

นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน พร้อมด้วยนายอภิวัฒน์ ด่านศรีชาญชัย ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตจตุจักร พรรคประชาชน ลงพื้นที่หาเสียง เพื่อนำเสนอนโยบายด้านต่างๆ โดยเฉพาะค้าขายง่าย ส่งเสริมพื้นที่ค้าขาย และหวย SMEs
เมื่อถามถึงปัญหาในเขตจตุจักร นายอภิวัฒน์ กล่าวว่า ปัญหาชุมชนที่เขตจตุจักรยังมีปัญหาขยะตกค้าง และเรื่องน้ำท่วม แต่ตอนตนเป็น ส.ก.สมัยที่แล้วก็มีการแก้ปัญหาไปมากพอสมควร แต่ยังไม่ 100% ขณะที่เรื่องการคมนาคมหรือขนส่งนั้น พื้นที่จตุจักรถือว่าเป็นศูนย์กลางของการขนส่ง ซึ่งยังมีเรื่องรถติดอยู่บ้าง เนื่องจากการเชื่อมต่อยังไม่สะดวกสบายเท่าที่ควร ยิ่งมีน้ำท่วม รถก็จะยิ่งติด
เมื่อถามว่า มั่นใจในพื้นที่จตุจักรหรือไม่ นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า ไม่ได้กดดันอะไร จากการลงพื้นที่ร่วมกับผู้สมัคร ส.ก. มีเสียงตอบรับและสนับสนุนจากประชาชนอบอุ่นมาก เราเดินทุกวันทําพื้นที่ของเราให้ดีที่สุด เพื่อทําให้ชีวิตของคนง่ายขึ้น และสื่อสารกับประชาชนว่าจะทำเรื่องเหล่านี้ให้ดีขึ้นอย่างไร หวังว่าพ่อแม่พี่น้องจะให้โอกาส
ส่วนกรณีที่ผลสำรวจนิด้าโพล โค้งแรกในศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ปี 2569 ที่ระบุว่านายชัยวัฒน์ อยู่อันดับที่ 3 จะทำอย่างไรให้คะแนนตีตื้นขึ้นมา ว่า คิดว่าโพลที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือ วันที่ 28 มิถุนายน ตนและ ส.ก. ทุกคนจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ ดีที่สุด นำเสนอแนวทางนโยบายและการทำงานของเราต่อกรุงเทพมหานครอย่างตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้ประชาชนให้โอกาสเข้าไปทำงาน ซึ่งต้องทำทุกวันให้ดีที่สุด
เมื่อถามว่า ยังมีคนที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกใคร มั่นใจหรือไม่ว่าจะทำให้คนกลุ่มนั้นหันมาเลือกเราได้ นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า เป็นส่วนที่เราคาดหวัง และหวังว่าจะทำให้กลุ่มคนที่ยังไม่ตัดสินใจ เล็งเห็นว่าการให้โอกาสพรรคประชาชน จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคตของกรุงเทพมหานครที่แตกต่างจาก 4 ปีที่ผ่านมา นี่เป็นสิ่งที่เราอยากขอโอกาส
ส่วนในช่วงโค้งสุดท้ายจะมีแคมเปญออกมาให้ประชาชนว้าวหรือไม่ ก็ขอให้ช่วยติดตาม เราจะมีแคมเปญในแต่ละเฟสออกมาเรื่อยๆ ผ่านการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ