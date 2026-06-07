6 วันยอดสแกนจ่ายผ่าน "ไทยช่วยไทยพลัส" ทะลุ 15,000 ล้านบาท

กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานข้อมูลช่วง 6 วันแรก (1-6 มิ.ย.) ของร้านค้า และการใช้สิทธิในโครงการ "ไทยช่วยไทย พลัส" (60/40) ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2569 เวลา 23.00 น. พบว่า จากจำนวนประชาชนผู้ได้รับสิทธิทั้งสิ้น 26.04 ล้านคน มียอดการใช้จ่ายในโครงการแล้ว รวมทั้งสิ้น 15,239.76 ล้านบาท แยกเป็น เงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย (60%) 8,862.30 ล้านบาท เงินที่ประชาชนจ่าย (40%) 6,377.46 ล้านบาท จำนวนผู้ใช้จ่ายสำเร็จ 22.27 ล้านคน จำนวนร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จ 9.3 แสนร้านค้า
ขณะที่ปัจจุบัน มีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 9.98 แสนร้านค้า แยกเป็น ร้านค้าเดิม 8.67 แสนร้านค้า และร้านค้าใหม่ 1.31 แสนร้านค้า