บอร์ดสรรหาฯ ลุยเช็กคุณสมบัติประธาน กสทช.เปิดช่องส่งข้อมูลภายใน 19 มิ.ย.

คณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ออกประกาศ เรื่อง "การเปิดรับข้อมูล ข้อเท็จจริง" โดยระบุว่า ด้วยคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (คณะกรรมการสรรหากรรมการ กสทช.) อยู่ระหว่างการพิจารณาปัญหาคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของ “ประธาน” กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส่งความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1)
ทั้งนี้ ตามมาตรา 15/1/ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
ในการนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหากรรมการ กสทช. เป็นไปด้วยความละเอียด รอบคอบ และมีข้อมูลครบถ้วน ตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ที่กำหนดให้คณะกรรมการสรรหากรรมการ กสทช. แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหากรรมการ กสทช.
ดังนั้น หากบุคคลใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ขอให้จัดส่งมายังประธานกรรมการสรรหากรรมการ กสทช. สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 1111 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2569