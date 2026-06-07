รบ.ลุยแก้ปัญหากุ้งไทย เร่งรับซื้อผลผลิต-เปิดตลาดใหม่ หลังมาเลเซียระงับนำเข้า

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากกรณีทางการมาเลเซีย ประกาศระงับการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทย 5 สายพันธุ์เป็นการชั่วคราว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ล่าสุด กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เร่งกำหนดแนวทางบรรเทาผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งแล้ว ทั้งมาตรการเฉพาะหน้า และแนวทางแก้ปัญหาระยะยาว
โดยเรื่องนี้เป็นสิ่งที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ห่วงใยถึงความเดือดร้อนพี่น้องเกษตรกรอย่างมาก และได้กำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2569 ให้กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งเจรจากับมาเลเซียโดยเร็ว พร้อมเตรียมมาตรการรองรับไม่ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง โดยเฉพาะในภาคใต้ได้รับผลกระทบ
น.ส.รัชดา กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการป้องกันราคากุ้งหน้าฟาร์มตกต่ำ และการดูแลผลผลิตที่อาจได้รับผลกระทบต่อเนื่อง เพราะอุตสาหกรรมกุ้งเกี่ยวข้องทั้งเกษตรกร ผู้รวบรวม โรงงานแปรรูป ผู้ส่งออก และแรงงานจำนวนมาก
สำหรับมาตรการล่าสุด กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดมาตรการเร่งด่วน 13 มาตรการ โดยตั้งเป้าดูดซับผลผลิตกุ้งที่ได้รับผลกระทบประมาณเดือนละ 400 ตัน ใกล้เคียงกับปริมาณส่งออกกุ้งไทยไปมาเลเซียเฉลี่ยเดือนละ 300-400 ตัน หรือมูลค่าราว 44 ล้านบาทต่อเดือน
มาตรการระยะสั้น จะเดินทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะเร่งเปิดตลาดผ่านกิจกรรมในจีน ทั้ง Top Thai Brands ที่คุนหมิง และเซี่ยเหมิน Thailand Week ที่ต้าเหลียน และหลานโจว รวมถึงการจับคู่ธุรกิจออนไลน์ และการโปรโมตกุ้งไทยในงานแสดงสินค้าอาหารระดับโลก SIAL
ขณะเดียวกัน กรมการค้าภายใน จะกระตุ้นการบริโภคในประเทศ ผ่านกิจกรรม "หรอยริมเร" ที่ภูเก็ต ประสานห้างท้องถิ่นในพื้นที่ท่องเที่ยว เปิดจุดรับซื้อกุ้งในจังหวัดเป้าหมาย เชื่อมโยงผู้ส่งออก โรงงานแปรรูป และผู้รับซื้อให้รับตรงจากแหล่งผลิต พร้อมนำโครงการไทยช่วยไทยพลัส และธงฟ้าเข้าช่วยระบายสินค้า
สำหรับมาตรการระยะยาว กรมประมง และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จะเร่งหารือกับทางการมาเลเซียเพื่อคลี่คลายปัญหา ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ ให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ติดตามใกล้ชิด และเตรียมยกระดับประเด็นเข้าสู่เวทีองค์การการค้าโลก (WTO) และอาเซียน หากจำเป็น
น.ส.รัชดา กล่าวเพิ่มเติมว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเดินหน้าแก้ปัญหานี้อย่างเป็นระบบ รัฐบาลมีเป้าหมายคือปกป้องเกษตรกร รักษาราคาหน้าฟาร์ม เปิดตลาดสำรอง และลดความเสี่ยงสินค้าล้นตลาดให้ได้มากที่สุด