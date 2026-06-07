เกิดเหตุยิงกันใกล้งานเทศกาลในรัฐโอไฮโอ บาดเจ็บ 12 ราย

เกิดเหตุยิงกันเมื่อช่วงเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมา (6 มิ.ย.) บริเวณใกล้งานเทศกาลชุมชนในเมืองโตเลโด รัฐโอไฮโอ ของสหรัฐฯ ส่งผลให้มีผู้ถูกยิงอย่างน้อย 12 ราย โดยในจำนวนนี้มีอาการสาหัส 2 ราย
โจ เฮฟเฟอร์แนน รองผู้บัญชาการตำรวจเมืองโตเลโด กล่าวว่า มีผู้ก่อเหตุอย่างน้อย 2 คนที่น่าจะยิงต่อสู้กัน พร้อมกล่าวเสริมว่า ขณะนี้ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวผู้ต้องสงสัย และแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่โดยรอบ
สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองโตเลโดได้รับแจ้งเหตุคนถูกยิง บริเวณใกล้งานเทศกาลโอลด์เวสต์เอนด์ (Old West End Festival) เมื่อเวลาประมาณ 17.37 น. ตามเวลาท้องถิ่น และเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุก็พบผู้ถูกยิงหลายราย โดยผู้ได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาแล้ว
ทั้งนี้ งานเทศกาลโอลด์เวสต์เอนด์เป็นงานที่จัดขึ้น 2 วัน ภายในงานประกอบด้วยการแสดงดนตรีสด ตลาดจำหน่ายอาหาร การเปิดบ้านโบราณให้เข้าชม และการออกร้านขายของ