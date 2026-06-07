พาณิชย์ดัน "ผลไม้ซูเปอร์จิ๋ว" พลิกวิกฤตราคาตก สร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร

นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ปี 2569 ผลไม้หลายชนิดมีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยบางชนิดเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 30 กรมการค้าภายในจึงเร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อรองรับผลผลิตที่ทยอยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่มะพร้าวน้ำหอม มะม่วง ไปจนถึงผลไม้ฤดูกาลสำคัญ ได้แก่ ทุเรียน มังคุด และเงาะ
อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า หนึ่งในมาตรการที่ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี คือการส่งเสริมการจำหน่ายผลไม้ขนาดเล็ก หรือ "ผลไม้ซูเปอร์จิ๋ว" เช่น ทุเรียนลูกเล็ก และมังคุดลูกเล็ก ซึ่งในอดีตมักถูกมองว่าเป็นผลผลิตที่มีมูลค่าต่ำและประสบปัญหาราคาตกต่ำ แต่ปัจจุบันได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาปรับตัวดีขึ้นและช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกร โดยกรมฯ จะร่วมกับตลาดไท และตลาดกลางทั่วประเทศ ขยายช่องทางการจำหน่ายผลไม้กลุ่มดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
นายวิทยากร กล่าวว่า การดำเนินงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนบริหารจัดการผลไม้ ปี 2569 ตามนโยบายของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มอบหมายให้ติดตามสถานการณ์ผลผลิตและวางมาตรการรองรับอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การบริหารจัดการผลไม้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ทั่วประเทศ
สำหรับปีนี้ กรมการค้าภายในมีเป้าหมายบริหารจัดการผลไม้ภายในประเทศกว่า 1 ล้านตัน จากปริมาณผลผลิตรวมกว่า 6 ล้านตัน โดยใช้กลไกตลาดกลาง ตลาดสด ตลาดต้องชม ห้างค้าปลีกค้าส่ง และผู้ประกอบการรายใหญ่เป็นช่องทางสำคัญในการดูดซับผลผลิต ขณะที่ตลาดไท ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลางค้าส่งสินค้าเกษตรและผลไม้ที่สำคัญของประเทศ สามารถช่วยดูดซับผลผลิตผลไม้ได้แล้วกว่า 500,000 ตัน นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา และยังคงเดินหน้ารับซื้อและกระจายผลผลิตอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผลไม้ออกสู่ตลาดมากที่สุด
นอกจากนี้ กรมการค้าภายในยังได้ดำเนินมาตรการเพิ่มอำนาจต่อรองและยกระดับราคาผลผลิตให้แก่เกษตรกร โดยจัดตั้งล้งชุมชนมะพร้าวจังหวัดราชบุรี ซึ่งช่วยยกระดับราคามะพร้าวหน้าสวนให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 15 บาทต่อลูก ขณะเดียวกันยังได้จัดตั้งลานประมูลมังคุดจังหวัดจันทบุรีเป็นแห่งแรก เพื่อสร้างกลไกการแข่งขันด้านราคาและให้การซื้อขายเป็นไปตามคุณภาพสินค้าอย่างแท้จริง ส่งผลให้เกษตรกรได้รับราคาที่เป็นธรรมมากขึ้น โดยมีแผนขยายผลไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชในระยะต่อไป
ส่วนสถานการณ์เงาะ ซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและความต้องการนำเข้าของตลาดเวียดนามที่ชะลอตัวลง กรมการค้าภายในได้เร่งเชื่อมโยงผู้ซื้อผ่านตลาดกลาง ตลาดสด ห้างค้าปลีกค้าส่ง และโมเดิร์นเทรด เข้ารับซื้อผลผลิตจากสวนโดยตรง เพื่อช่วยระบายผลผลิตและลดผลกระทบต่อเกษตรกร โดยขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายและราคาหน้าสวนมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง