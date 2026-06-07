สวนดุสิตโพลเผยคนไทยยอมรับความหลากหลายทางเพศมากขึ้น หวังรัฐใช้ "ศก.สีรุ้ง" ขับเคลื่อนประเทศ

"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง "คนไทยกับความหลากหลายทางเพศ 2026" กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,238 คน ระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน 2569 สรุปผลได้ ดังนี้
1. ประชาชนรู้หรือไม่ว่าเดือนมิถุนายน เป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลอง Pride Month
อันดับ 1 ร้อยละ 67.61 ระบุ รู้
อันดับ 2 ร้อยละ 32.39 ระบุ ไม่รู้
2. ประชาชนคิดอย่างไรกับความหลากหลายทางเพศในสังคมไทยปัจจุบัน
อันดับ 1 ร้อยละ 79.32 ระบุ คนไทยเข้าใจและยอมรับความหลากหลายทางเพศมากขึ้น
อันดับ 2 ร้อยละ 65.19 ระบุ ทุกคนควรได้รับสิทธิและโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะมีเพศสภาพแบบใด
อันดับ 3 ร้อยละ 50.08 ระบุ การมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมเป็นพัฒนาการที่ดีของสังคมไทย
อันดับ 4 ร้อยละ 50.00 ระบุ สื่อและสังคมออนไลน์มีบทบาทสำคัญทำให้คนเข้าใจมากขึ้น
อันดับ 5 ร้อยละ 46.93 ระบุ ยังมีบางส่วนของสังคมที่ไม่ยอมรับและมีมุมมองแบบเดิมต่อความหลากหลายทางเพศ
3. ณ วันนี้ ประชาชนคิดว่าสังคมรอบตัวท่านยอมรับความหลากหลายทางเพศมากน้อยเพียงใด
อันดับ 1 ร้อยละ 85.30 ระบุ มาก
อันดับ 2 ร้อยละ 13.81 ระบุ น้อย
อันดับ 3 ร้อยละ 0.89 ระบุ ยังไม่ยอมรับ
4. รัฐบาลควรผลักดันหรือดำเนินการเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศในเรื่องใดบ้าง
อันดับ 1 ร้อยละ 65.27 ระบุ ส่งเสริมการยอมรับและความเข้าใจในสังคม
อันดับ 2 ร้อยละ 57.67 ระบุ สร้างสังคมที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติ
อันดับ 3 ร้อยละ 56.46 ระบุ ขยายสิทธิและความคุ้มครองทางกฎหมาย
อันดับ 4 ร้อยละ 47.42 ระบุ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและอาชีพอย่างเท่าเทียม
อันดับ 5 ร้อยละ 41.11 ระบุ พัฒนาสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของผู้มีความหลากหลายทางเพศ
สรุปวิเคราะห์ผลโพล "คนไทยกับความหลากหลายทางเพศ 2026" พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 67.61 รู้ว่าเดือนมิถุนายน เป็น Pride Month หรือ เดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มหลากหลายทางเพศ ขณะที่ร้อยละ 32.39 ไม่รู้
สำหรับความคิดเห็นต่อความหลากหลายทางเพศในสังคมไทยปัจจุบัน กลุ่มตัวอย่างมองว่าคนไทยเข้าใจและยอมรับความหลากหลายทางเพศมากขึ้น ร้อยละ 79.32 เมื่อถามถึงระดับการยอมรับในสังคมรอบตัว ณ วันนี้ พบว่าอยู่ในระดับ มาก ร้อยละ 85.30 และเห็นว่ารัฐบาลควรผลักดันเรื่องการส่งเสริมการยอมรับและความเข้าใจในสังคมต่อไป ร้อยละ 65.27
ดร.พรพรรณ บัวทอง ประธานสวนดุสิตโพล ระบุว่า จากผลโพลสะท้อนว่าสังคมไทยก้าวสู่การยอมรับความหลากหลายทางเพศมากขึ้น ทั้งด้านทัศนคติและการใช้ชีวิตร่วมกัน โดยส่วนใหญ่เห็นว่าทุกคนควรได้รับสิทธิและโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ขณะเดียวกัน ยังคาดหวังให้ภาครัฐเดินหน้าสร้างความเข้าใจ ขยายความคุ้มครองทางกฎหมาย สะท้อนว่าความเท่าเทียมในวันนี้ไม่ได้หยุดอยู่ที่การยอมรับ แต่กำลังก้าวไปสู่การได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมในทางปฏิบัติ
ขณะที่ รองศาสตราจารย์ ดร.จิรานุช โสภา ผู้ช่วยคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลับสวนดุสิต อธิบายว่า ผลสำรวจสะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยได้ก้าวผ่านจุดที่เป็นเพียงการยอมรับไปสู่ยุคแห่งการตระหนักรู้เชิงประจักษ์และการผลักดันความเท่าเทียมอย่างเป็นรูปธรรม โดยประชาชนส่วนใหญ่ตระหนักรู้ในเทศกาล Pride Month และมองว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมเป็นพัฒนาการที่ดีของสังคม อย่างไรก็ตาม แม้ระดับการยอมรับในสังคมรอบตัวจะอยู่ในเกณฑ์สูง และคนไทยส่วนใหญ่เห็นว่าสังคมเข้าใจและยอมรับความหลากหลายทางเพศมากขึ้น แต่อคติทางเพศยังคงแฝงตัวอยู่ในสังคม นำมาสู่โจทย์ท้าทายที่ประชาชนส่งสัญญาณให้รัฐบาลเร่งส่งเสริมความเข้าใจในวงกว้าง พร้อมเร่งขับเคลื่อนนโยบายเชิงโครงสร้าง ทั้งการสร้างสังคมที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติและการขยายความคุ้มครองทางกฎหมาย รากฐานเหล่านี้จะเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนผ่านความพร้อมของสังคมไปสู่การขับเคลื่อน "เศรษฐกิจสีรุ้ง" (Rainbow Economy) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว สุขภาพ และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืน