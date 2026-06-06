พิษน้ำมันพุ่ง! ครึ่งปีแรกสายการบินในไทยยกเลิกกว่า 3,800 เที่ยวบิน

พล.อ.อ.มนัท ชวนะประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT เปิดเผยว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมการบินในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา ได้รับผลกระทบจากวิกฤตสงครามตะวันออกกลาง เที่ยวบินหายไปราว 3,840 เที่ยวบิน กระทบจำนวนที่นั่งสะสมกว่า 1.2 ล้านที่นั่ง นอกจากนี้ ยังซ้ำเติมด้วยราคาน้ำมันอากาศยาน Jet A-1 ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 110 % ส่งผลให้น้ำมัน ซึ่งเป็นต้นทุนของสายการบินพุ่งจาก 30% ไปแตะ 50% ของต้นทุนทั้งหมด ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ราคาค่าโดยสาร เช่น เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ปรับตัวสูงขึ้นเฉลี่ยถึง 45%
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ในปัจจุบันพบว่าสายการบินมีการแจ้งขอยกเลิกเที่ยวบินลดลง ใกล้แตะภาวะปกติแล้ว จากช่วงพีคสุดในเดือนพฤษภาคมเกือบ 10,000 เที่ยวบิน จะเหลือเพียงประมาณ 2,000 เที่ยวบิน ซึ่งหากในเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม ไม่มีเหตุการณ์อะไรปะทุขึ้นมาอีก เชื่อว่าในช่วงไฮซีซั่นตุลาคมนี้ ธุรกิจการบินจะกลับมาสมบูรณ์แน่นอน
สำหรับแนวโน้มครึ่งปีหลัง CAAT คาดการณ์ว่ากลไกตลาดจะเริ่มกลับมาสมดุล เมื่อความต้องการบินสูงขึ้นและการแข่งขันของสายการบินมีมากขึ้น ราคาค่าโดยสารจะค่อยๆ ปรับลดลงตามกลไก
อย่างไรก็ตาม CAAT ได้เน้นย้ำเรื่องการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค โดยแนะนำให้ประชาชนจองตั๋วตรงผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของสายการบิน เพื่อให้ได้ราคาที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเพดานราคาตามกฎหมาย และหลีกเลี่ยงการบวกเพิ่มส่วนต่างจากเอเจนซี่ต่างประเทศที่กฎหมายไทยยังเอื้อมไม่ถึง