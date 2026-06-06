กกต.เผยพิจารณาสำนวนเลือกตั้ง สส.ปี 69 จำนวน 309 เรื่อง ยังไม่มีมติฟันเหลือง-แดง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ความคืบหน้าการพิจารณาคำร้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา โดยข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2569 มีคำร้องและความปรากฏเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สส. รวมทั้งสิ้น 309 เรื่อง ประกอบด้วย เรื่องที่มาจากคำร้อง 264 เรื่อง และกรณีความปรากฏ 45 เรื่อง
โดยปัจจุบัน กกต. ได้ดำเนินการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 85 เรื่อง โดยแยกเป็น สั่งไม่รับคำร้องและรวบรวมเป็นข้อมูลจำนวน 71 เรื่อง และสั่งยกคำร้องรวมถึงสั่งยุติเรื่องอีกจำนวน 14 เรื่อง และอยู่ระหว่างการดำเนินการ 224 เรื่อง
นอกจากนี้ ยังเผยแพร่ความคืบหน้าการพิจารณาคำร้องและความปรากฏ เกี่ยวกับการคัดค้านการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ตามที่ กกต. ได้จัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ไปเมื่อเดือนมิถุนายน 2567 ที่ผ่านมาโดยข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2569 พบว่า มีเรื่องคัดค้านการเลือก สว. รวมทั้งสิ้น 605 เรื่อง
โดย กกต.ดำเนินการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 587 เรื่อง แบ่งเป็นการพิจารณาตามคำร้องจำนวน 279 เรื่อง (สั่งไม่รับและรวบรวมเป็นข้อมูล 145 เรื่อง สั่งยกคำร้อง/ยุติเรื่อง 132 เรื่อง และสั่งนับคะแนนใหม่ 2 เรื่อง)
ขณะที่สำนวนที่วินิจฉัยชี้ขาดมีจำนวน 308 เรื่อง มีมติยกคำร้อง 266 สำนวน สั่งระงับสิทธิ 2 สำนวน ดำเนินคดีอาญา 13 สำนวน และยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อวินิจฉัยอีกจำนวน 27 สำนวน นอกจากนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 18 เรื่อง