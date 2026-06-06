คูเวตเปิดน่านฟ้าอีกครั้ง หลังระบบป้องกันภัยตอบโต้เหตุคุกคามทางอากาศ

คูเวตกลับมาเปิดน่านฟ้าและให้บริการการจราจรทางอากาศตามปกติอีกครั้งในเวลา 06.15 น. ตามเวลาท้องถิ่น หรือ 10.15 น. ตามเวลาไทยของวันนี้ (6 มิ.ย.) หลังจากก่อนหน้านี้มีการปิดน่านฟ้าเป็นเวลา 2 ชั่วโมง เพื่อเป็นมาตรการป้องกัน ตามการประกาศของหน่วยงานการบินพลเรือนของประเทศ
สำนักงานอำนวยการการบินพลเรือนของคูเวตระบุในแถลงการณ์ที่เผยแพร่ผ่านสำนักข่าวคูเวต (Kuwait News Agency) ว่า การกลับมาเปิดเที่ยวบินเกิดขึ้นหลังจากมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้รับการยืนยันว่าสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ รวมถึงภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้ถูกกำจัดแล้ว
หน่วยงานระบุว่า การปิดน่านฟ้าชั่วคราวเป็นมาตรการป้องกัน ท่ามกลางสถานการณ์โจมตีที่ทางการระบุว่าเกี่ยวข้องกับการรุกรานจากอิหร่าน
ทั้งนี้ การปิดน่านฟ้าเกิดขึ้นในช่วงเดียวกับที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศของคูเวตได้ตอบสนองต่อสิ่งที่กองทัพระบุว่าเป็นภัยคุกคามจากขีปนาวุธและโดรนที่เป็นปฏิปักษ์