KBANK คาดกรอบเงินบาทสัปดาห์หน้า 32.30-33.00 บาท/ดอลลาร์

ธนาคารกสิกรไทย [KBANK] มองกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทในสัปดาห์ระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2569 ที่ระดับ 32.30-33.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ และพัฒนาการของสถานการณ์ในตะวันออกกลาง
ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ตัวเลขเงินเฟ้อคาดการณ์มุมมองผู้บริโภค ยอดขายบ้านมือสอง ดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนพฤษภาคม ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค(เบื้องต้น) เดือนมิถุนายน รวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
นอกจากนี้ ตลาดยังรอติดตามผลการประชุม ECB (ซึ่งถูกคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยในรอบนี้เพื่อสกัดความเสี่ยงเงินเฟ้อ) และข้อมูลเศรษฐกิจจีนเดือนพฤษภาคม อาทิ การส่งออก ดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีราคาผู้ผลิตด้วยเช่นกัน
ทั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2569 เงินบาทปิดตลาดในประเทศที่ 32.62 บาทต่อดอลลาร์ เทียบกับระดับ 32.54 บาทต่อดอลลาร์ ในวันศุกร์ก่อนหน้า (29พ.ค.)
สำหรับสถานะพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2569 นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทยที่ 5,767 ล้านบาท แต่ขายสุทธิพันธบัตรไทย 4,553 ล้านบาท