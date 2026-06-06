โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ 1,450 ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ความว่า
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตุลาการให้ดำรงตำแหน่งในศาลต่าง ๆ จำนวน 1,450 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2569 เป็นต้นไป ยกเว้นลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2569
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตุลาการให้ดำรงตำแหน่งในศาลต่าง ๆ จำนวน 1,450 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2569 เป็นต้นไป ยกเว้นลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2569
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี
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