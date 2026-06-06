"วราวุธ" ส่งทีม "ท็อปกัน" บุกคลังสินค้าย่านกระทุ่มแบน ยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มี มอก.มูลค่ากว่า 4.65 ล.

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มอบหมายให้ทีม "ท็อปกัน" นำโดย พล.อ.นักรบ บุญบัวทอง ประธานกรรมการเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายเอกนิติ รมยานนท์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ลงพื้นที่ตรวจสอบคลังสินค้าขนาดใหญ่ใน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ที่มีการปลอมใบอนุญาต มอก. ของผู้ประกอบการรายหนึ่ง นำเข้าสินค้าที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ควบคุมเข้ามาจำหน่าย
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบสินค้าที่ไม่แสดงเครื่องหมาย มอก. และแสดงเครื่องหมาย มอก. โดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำนวน 33,383 ชิ้น มูลค่ากว่า 4.68 ล้านบาท
นายเอกนิติ เปิดเผยว่า สมอ. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตนำเข้ารายหนึ่ง ว่าเป็นผู้เสียหายที่ถูกแอบอ้างนำใบอนุญาต มอก. ของตนไปใช้ สมอ. จึงได้ขยายผลในทางลับอย่างต่อเนื่อง จนได้พบพิกัดของคลังสินค้าขนาดใหญ่แห่งนี้ จึงได้รายงานต่อคณะกรรมการฯ ทราบและลงพื้นที่ตรวจสอบทันที เบื้องต้นพบว่าคลังสินค้าดังกล่าวจดทะเบียนในรูปบริษัท มีกรรมการบริษัทเป็นชาวจีน และยังไม่ได้รับใบอนุญาตจาก สมอ. แต่ได้มีการแอบอ้างใช้ใบอนุญาตของผู้นำเข้ารายอื่นนำสินค้าเข้ามา
จากการตรวจสอบภายในคลังสินค้าดังกล่าว พบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่แสดงเครื่องหมาย มอก. และแสดงเครื่องหมาย มอก. แต่ไม่ได้รับใบอนุญาต ได้แก่ หม้อไฟฟ้าเอนกประสงค์ จำนวน 1,219 หน่วย เตาไฟฟ้า จำนวน 906 หน่วย ปลั๊กพ่วง จำนวน 10,617 หน่วย รางปลั๊กไฟ จำนวน 899 หน่วย สวิตช์ไฟฟ้า จำนวน 180 หน่วย เต้ารับ จำนวน 250 หน่วย แบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือช่าง จำนวน 144 หน่วย Adapter จำนวน 1,414 หน่วย และไดร์เป่าผม เครื่องม้วนผม เครื่องหนีบผม และเครื่องนวด จำนวน 17,754 หน่วย รวมจำนวนทั้งสิ้น 33,383 หน่วย มูลค่ากว่า 4.68 ล้านบาท จึงยึดอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
สำหรับโทษของผู้ประกอบการรายนี้ คือ นำเข้าสินค้าไม่ได้มาตรฐาน มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐาน มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และแสดงเครื่องหมายมาตรฐานโดยไม่ได้รับใบอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ ไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ