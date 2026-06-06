รวบกลางกรุง! หน.กลุ่มสแกมเมอร์ชาวญี่ปุ่น เตรียมส่งตัวกลับดำเนินคดี

พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผอ.ศตคม.ตร.) เปิดเผยผลการทำงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ร่วมกับตำรวจญี่ปุ่น ติดตามจับกุมนายซาซากิ อายุ 39 ปี สัญชาติญี่ปุ่น หัวหน้ากลุ่มสแกมเมอร์ซึ่งมีฐานปฏิบัติการอยู่ในเมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา ได้ที่บริเวณย่านทองหล่อ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
นายซาซากิ เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ลงวันที่ 1 เมษายน 2569 ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกง โดยเป็นหัวหน้าปฏิบัติการฉ้อโกงหลอกลวงประชาชนในประเทศญี่ปุ่น สร้างความเสียหายหลายพันล้านเยน
คดีนี้เริ่มต้นจากการที่ตำรวจญี่ปุ่นสืบสวนขยายผลเครือข่ายกลุ่มสแกมเมอร์ในกัมพูชา ซึ่งหลอกลวงประชาชนชาวญี่ปุ่น จนทราบว่า นายซาซากิ เป็นหัวหน้าใหญ่ผู้สั่งการ มีเครือข่ายการทำงานเชื่อมโยงในหลายประเทศ และหลบซ่อนตัวอยู่ในประเทศไทยพร้อมครอบครัว ต่อมา ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ได้มอบหมายให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการสืบสวนติดตาม กระทั่งสามารถเข้าจับกุมนายซาซากิ ได้สำเร็จ และจะดำเนินการส่งตัวให้ตำรวจญี่ปุ่นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
จากการสืบสวนของทางการญี่ปุ่น พบว่าเครือข่ายมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่ใช้ประเทศกัมพูชาเป็นฐานปฏิบัติการ และมีพฤติการณ์หลอกลวงผู้เสียหาย โดยมีการนำพาและบังคับบุคคลให้ทำงานในขบวนการอันเป็นลักษณะของการค้ามนุษย์ข้ามชาติ
พล.ต.อ.ธัชชัย ย้ำว่า ความร่วมมือกับประเทศต่างๆ เพื่อปราบปรามสแกมเมอร์และขบวนการค้ามนุษย์มีความสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันประเทศไทยไม่ให้ถูกใช้เป็นทางผ่านในการนำบุคคลไปบังคับทำงานผิดกฎหมายในประเทศเพื่อนบ้าน และการมุ่งเป้าจับกุมหัวหน้าขบวนการสำคัญเพื่อนำตัวมาลงโทษตามกฎหมาย จะสามารถทำลายวงจรอาชญากรรมได้อย่างมีนัยสำคัญ