ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการฯ สำเร็จ 8,454,728 ราย - สิทธิไม่สมบูรณ์ 410,699 ราย

นายอรรถพล อรรถวรเดช รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2569 ณ เวลา 24.00 น. มีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 8,865,427 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 5,473,320 ราย ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ 1,244,416 ราย ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง 1,188,530 ราย ผ่านหน่วยรับลงทะเบียน 5 ธนาคาร 614,723 ราย และเครื่อง ATM ของบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 344,438 ราย ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ผ่านทุกช่องทาง หรือสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th และ https://welfare.mof.go.th รวมทั้งเข้ารับบริการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน ณ หน่วยรับลงทะเบียน 5 ธนาคาร
ทั้งนี้ มีผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิที่มีการยืนยันข้อมูลสำเร็จเรียบร้อย 8,454,728 ราย และผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิไม่สมบูรณ์ 410,699 ราย โดยขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิผ่านเว็บไซต์และพิสูจน์ตัวตนด้วยการกรอกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนเข้ามาติดตามสถานะการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์โครงการฯ หากตรวจสอบสถานะแล้วพบข้อความว่า "ยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อย" ผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องดำเนินการใดๆ ในช่วงนี้ ขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติต่อไป ซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิในวันที่ 17 กรกฎาคม 2569
สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้วพบข้อความว่า "ข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง" ให้ผู้ลงทะเบียนเริ่มลงทะเบียนใหม่ เนื่องจากข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง โดยสามารถเลือกลงทะเบียนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามที่โครงการฯ กำหนด ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางเดิม และสำหรับผู้ลงทะเบียนที่ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้วพบข้อความว่า "อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียน" ให้ผู้ลงทะเบียนกลับมาตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนในวันถัดไป
รองโฆษกกระทรวงการคลัง ย้ำว่า ขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนยืนยันการลงทะเบียน รวมทั้งติดตามสถานะการลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง จนกว่าระบบจะแสดงสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อย เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ สำหรับกรณีการลงทะเบียนยืนยันสิทธิไม่สมบูรณ์ ขอให้ผู้ลงทะเบียนดำเนินการลงทะเบียนใหม่ภายในระยะเวลาการเปิดรับลงทะเบียนของโครงการฯ หรือภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2569
ทั้งนี้ กรณีผู้ลงทะเบียนที่กรอกหมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง ไม่จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไข/ลงทะเบียนใหม่ หากสถานะในระบบแสดงว่า "ยืนยันลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว" ถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว หากไม่แน่ใจ สามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่ https://welfare.mof.go.thหรือ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th
หากสถานะขึ้นข้อความว่า "ข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง" : ให้ผู้ลงทะเบียนเริ่มลงทะเบียนใหม่ได้ทุกช่องทาง โดยไม่จำเป็นต้องลงซ้ำช่องทางเดิมสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิได้ 5 ช่องทาง ดังนี้ แอปพลิเคชันเป๋าตัง แอปพลิเคชันทางรัฐ เว็บไซต์โครงการ ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย และหน่วยรับลงทะเบียน 5 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หากไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ สามารถใช้เบอร์โทรศัพท์ซ้ำกันได้ ขอเพียงเป็นเบอร์ที่สามารถติดต่อท่านได้ในกรณีจำเป็น