USDA เร่งสกัดการแพร่ระบาด "หนอนแมลงวันกินเนื้อ" ในเทกซัส

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ยืนยันเมื่อวันศุกร์ (5 มิ.ย.) ว่า พบการระบาดของหนอนแมลงวันกินเนื้อสายพันธุ์นิวเวิลด์ (New World Screwworm – NWS) เป็นครั้งที่ 2 ในรัฐเท็กซัส โดยเป็นการพบในเขตเดียวกับที่มีการยืนยันการระบาดครั้งแรกในสหรัฐฯ ในรอบหลายทศวรรษเมื่อช่วงต้นสัปดาห์นี้
USDA ระบุว่า การตรวจพบล่าสุดเกิดขึ้นในลูกวัวอายุ 1 เดือนในเขตซาวาลา (Zavala County) ซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่พบการระบาดครั้งแรกเมื่อวันพุธ (3 มิ.ย.) เพียงประมาณ 9 กิโลเมตร โดยกรณีแรกพบในลูกวัวอายุ 3 สัปดาห์
หนอนแมลงวันกินเนื้อสายพันธุ์นิวเวิลด์เป็นปรสิตอันตรายที่สามารถส่งผลกระทบต่อปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า และในบางกรณีอาจติดสู่มนุษย์ได้ โดยตัวอ่อนของแมลงชนิดนี้จะไชเข้าไปในบาดแผลของสิ่งมีชีวิตและกัดกินเนื้อเยื่อ ทำให้สัตว์ที่ติดเชื้อได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง
USDA เปิดเผยว่า กำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐเท็กซัสอย่างใกล้ชิดเพื่อรับมือกับการระบาดดังกล่าว โดยสำนักงานตรวจสอบสุขภาพสัตว์และพืชของสหรัฐฯ (APHIS) ได้ส่งทีมตอบสนองเหตุฉุกเฉินลงพื้นที่ พร้อมนำหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เข้าดำเนินงาน และเริ่มปล่อยแมลงวันตัวผู้ที่ผ่านการทำหมันแล้ว เพื่อควบคุมการแพร่พันธุ์ของแมลงชนิดนี้
ปัจจุบันมีการปล่อยแมลงวันทำหมันราว 6 ล้านตัวต่อสัปดาห์ ผ่านทั้งปฏิบัติการทางอากาศและภาคพื้นดิน
นอกจากนี้ ทางการยังได้จัดตั้งเขตควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวัง และจัดส่งเวชภัณฑ์สำหรับการรักษาผ่านคณะกรรมาธิการสุขภาพสัตว์แห่งรัฐเท็กซัส (Texas Animal Health Commission)
ด้านบรูก โรลลินส์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ เปิดเผยว่า หน่วยงานของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นกำลังดำเนินแผนตอบสนองภาวะฉุกเฉินอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูพืชและสัตว์ชนิดนี้แพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นภายในประเทศ