เมียนมาแต่งตั้งโฆษก ปธน.หญิงคนแรก หวังปรับภาพลักษณ์รัฐบาล

พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย (Min Aung Hlaing) ประธานาธิบดีเมียนมา แต่งตั้ง ข่าย ข่าย โซย (Khaing Khaing Soe) เป็นโฆษกประธานาธิบดี ซึ่งเป็นผู้หญิงเพื่อปรับภาพลักษณ์ใหม่
ข่าย ข่าย โซย เป็นภรรยาของนายทหารยศพันเอกในกองทัพเมียนมา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงตรวจคนเข้าเมือง และได้แถลงต่อสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกในฐานะโฆษกประธานาธิบดี ที่สนามบินกรุงเนปิดอว์ ขณะต้อนรับมิน อ่อง หล่าย ซึ่งเดินทางกลับจากการเยือนอินเดียเป็นเวลา 4 วัน
ทั้งนี้ เป็นการแต่งตั้งเข้ามาแทนตำแหน่งที่ว่างลงมานานหลายเดือน หลังจากการมีการปลด พล.ต.ซอ มิน ตุน (Zaw Min Tun) อดีตโฆษกรัฐบาลทหาร ผู้ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงหลักของรัฐบาลทหารนับตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อปี 2564
สำหรับการแต่งตั้งผู้หญิงเป็นโฆษกประธานาธิบดี ครั้งนี้ มองว่าเป็นความพยายามในการปรับภาพลักษณ์สำคัญ เพราะในอดีตตำแหน่งโฆษกประธานาธิบดีของเมียนมา มักถูกครอบครองโดยผู้ชาย โดยผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ได้แก่ อู เย ฮตุท (U Ye Htut) ในสมัยประธานาธิบดีเต็ง เส่ง, อู ซอ ฮเตย์ (U Zaw Htay) ในสมัยรัฐบาลพลเรือน และซอ มิน ตุน ขณะที่ ข่าย ข่าย โซย เป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รับตำแหน่งดังกล่าว ซึ่งถูกมองว่าเป็นสัญญาณสะท้อนถึงความไว้วางใจที่ มิน อ่อง หล่าย ที่มีต่อเธอ
ก่อนหน้านี้ ข่าย ข่าย โซย เคยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการกรมตรวจคนเข้าเมือง ในสมัยรัฐบาลเปลี่ยนผ่านของประธานาธิบดีเต็ง เส่ง ก่อนจะก้าวขึ้นเป็นผู้อำนวยการในยุครัฐบาลพลเรือน และได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมหลังการรัฐประหารปี 2564 จากนั้นจึงขึ้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองภายใต้รัฐบาลที่มีการปรับโครงสร้างใหม่ เธอได้รับการยอมรับว่าเป็นข้าราชการที่มีความสามารถในกระทรวงตรวจคนเข้าเมือง และมีส่วนร่วมในการสำรวจสำมะโนประชากรของรัฐบาลเมื่อปี 2567
อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตอีกด้านว่า ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในหน้าที่การงานของเธอ มีปัจจัยจากเครือข่ายความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งมากกว่าคุณวุฒิทางวิชาการ
โดยในช่วงปีที่ผ่านมา เธอได้สร้างความใกล้ชิดกับชนชั้นนำทางทหารมากขึ้น ได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติด้านผลการปฏิบัติงานชั้นสองจาก มิน อ่อง หล่าย เมื่อเดือนกรกฎาคม 2568 และสมรสกับ พันเอก อ่อง โก มยินต์ (Aung Ko Myint) ในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน
นอกจากนี้ เธอยังมีความใกล้ชิดกับ เมียนต์ จายง์ (Myint Kyaing) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งบุตรเขยของเขาเคยเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของมิน อ่อง หล่าย และยังคงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ จู จู หล่า (Kyu Kyu Hla) ภริยาของมิน อ่อง หล่าย
นอกจากนี้ ข่าย ข่าย โซย ยังเคยทำงานร่วมกับ ลิน ซอ ทุน (Lin Zaw Htun) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองอีกคนหนึ่ง ซึ่งเป็นอดีตนายทหารยศพันตรีและเคยทำหน้าที่เป็นนายทหารคนสนิทของมิน อ่อง หล่าย
นักวิเคราะห์ ระบุว่า การแต่งตั้งครั้งนี้เป็นเพียงการปรับภาพลักษณ์ภายนอก และมีเป้าหมายเพื่อลดแรงกดดันจากนานาชาติที่มีต่อความเป็นจริงซึ่งยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของกองทัพ และ มิน อ่อง หล่าย จะเลือกแต่งตั้งเฉพาะบุคคลที่พร้อมจะพูดตามและปฏิบัติตามคำสั่งของเขา ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตาม