'ดีอี' ลุยปราบเว็บพนัน 8 เดือนก่อนบอลโลกปิดกั้นแล้ว 6.73 แสน URL

น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มอบนโยบายยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยความมั่นคงและภัยทางสังคม โดยเน้นการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ การปิดกั้นโซเชียลมีเดีย เพจ และเว็บไซต์ URL ที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะเว็บไซต์พนันออนไลน์และช่องทางที่เกี่ยวข้อง
น.ส.แนน กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2569 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 พฤษภาคม 2569 รวมระยะเวลา 8 เดือน กระทรวงดีอีได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดีย เพจ และเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายแล้ว 673,699 รายการ แบ่งเป็น การปิดกั้นตามคำสั่งศาล 635,717 รายการ และการประสานงานกับแพลตฟอร์มให้ดำเนินการปิดกั้นอีก 37,982 รายการ เฉพาะเดือนพฤษภาคม 2569 สามารถปิดกั้น URL การพนันผิดกฎหมายได้เพิ่มอีก 78,796 รายการ แบ่งเป็น การดำเนินการตามคำสั่งศาล 68,571 รายการ และการประสานงานกับแพลตฟอร์ม 10,225 รายการ
ขณะเดียวกัน หากนับรวมการปิดกั้นเนื้อหาผิดกฎหมายทุกประเภทในช่วงเวลาเดียวกัน กระทรวงดีอีได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดีย เพจ และเว็บไซต์ URL แล้วทั้งสิ้น 787,899 รายการ แบ่งเป็นการดำเนินการตามคำสั่งศาล 732,521 รายการ และการประสานงานกับแพลตฟอร์ม 55,378 รายการ
น.ส.แนน กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงดีอีได้ดำเนินการยกระดับการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ โดยเฉพาะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ที่จะเริ่มขึ้นในวันที่ 11 มิถุนายนนี้ ซึ่งนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี ได้สั่งการให้มีการเฝ้าระวังและดำเนินการปิดกั้นอย่างเข้มข้น ขณะเดียวกัน ขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัล และโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะในกลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน รวมทั้งการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆ โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมาย พ.ร.บ.คอมฯ มาตรา 14