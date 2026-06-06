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ร่วงแรง! ราคาทองปรับลด [-1,450] รูปพรรณขายออก 68,300 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2569 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.03 น. ราคาทองปรับลดลง 1,450 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 67,300 บาท ขายออกบาทละ 67,500 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 65,961.16 บาท ขายออกบาทละ 68,300 บาท