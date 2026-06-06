กทม.เช้านี้ PM 2.5 ไม่เกินมาตรฐาน แต่พบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครขอสรุปผลการตรวจวัด PM 2.5 ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2569 เวลา 05.00-07.00 น. (3 ชั่วโมงล่าสุด) ตรวจวัดได้ 4.0-16.8 มคก./ลบ.ม. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 10.1 มคก./ลบ.ม.
(ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.) ค่า PM 2.5 มีแนวโน้มลดลง และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานีที่มีการตรวจวัด
ทั้งนี้ ณ เวลา 07.00 น. ตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ในช่วง 4.2-16.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเมื่อวานในช่วงเวลาเดียวกัน และพบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.)