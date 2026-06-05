กรมโรงงานไฟเขียว "ซินเคอหยวน" กลับมาดำเนินการ หลังปรับปรุงแก้ไขตามคำสั่ง

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้มีคำสั่งให้บริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล (SKY) กลับมาเปิดดำเนินกิจการโรงงานได้อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป
หนังสือคำสั่งเปิดดำเนินการระบุว่า จากกรณีที่บริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง ได้ถูกคำสั่งจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้หยุดประกอบกิจการผลิตเหล็กเส้นเป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของโรงงาน ซึ่งในเวลาต่อมาได้มีการออกคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงขยายระยะเวลาในการปรับปรุงมาเป็นลำดับ จนกระทั่งเหลือการปรับปรุงในข้อสุดท้ายคือระบบรวบรวมและบำบัดมลพิษอากาศ
ต่อมา เมื่อบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงโรงงานและยื่นหนังสือขอเปิดทดลองเดินเครื่องจักร พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ในเดือนมีนาคม 2569 และได้ทำการเก็บตัวอย่างอากาศจากปล่องระบายเพื่อนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา
โดยผลการตรวจวัดและวิเคราะห์มลพิษทางอากาศปรากฏว่า ค่าสารเจือปนต่างๆ อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดไว้ทุกประการ จึงถือได้ว่าในปัจจุบัน บริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโรงงานตามคำสั่งของทางราชการเสร็จสิ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว