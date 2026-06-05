ปค.ถกด่วน สำรวจกลุ่มตกหล่นรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ

นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานการประชุมซักซ้อมข้อราชการสำคัญกรมการปกครองตามนโยบายรัฐบาลผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้อำนวยการสำนัก/กอง ปลัดจังหวัด นายอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่สำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มตกหล่นจากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569
ในการนี้ กรมการปกครองได้กำชับให้ที่ทำการปกครองอำเภอประสานเทศบาลทุกแห่งและเมืองพัทยา มอบหมายบุคลากรในสังกัด รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ ลงทะเบียนขอรับสิทธิเป็น "เจ้าหน้าที่สำรวจและรับลงทะเบียนกลุ่มตกหล่นตามบัญชีรายชื่อ" ผ่านระบบภายในวันที่ 4 – 10 มิถุนายน 2569 เพื่อสนับสนุนการลงพื้นที่สำรวจเชิงรุกให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยตำแหน่งนายอำเภอ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ห้องทะเบียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กำหนด จะได้รับสิทธิเป็นเจ้าหน้าที่สำรวจโดยตำแหน่งโดยอัตโนมัติ
อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการเข้าถึงสิทธิ และสวัสดิการของประชาชนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะผู้ที่มีความเดือดร้อนและสมควรได้รับความช่วยเหลือ เราไม่อยากให้มีพี่น้องประชาชนตกหล่นจากการได้รับสิทธิและสวัสดิการของรัฐบาล วันนี้กรมการปกครองได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจตามบัญชีรายชื่อจากฐานข้อมูล จปฐ. และข้อมูลกลุ่มเปราะบางจากกระทรวง พม. รวมกว่า 1 ล้านรายที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อให้ทุกคนได้รับโอกาสเข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างเป็นธรรม
นายนฤชา ย้ำว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะลงพื้นที่เชิงรุกถึงหมู่บ้านและครัวเรือน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางได้ ขอให้รอการนัดหมายจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เราจะลงไปยืนยันตัวบุคคลและยืนยันสิทธิผ่านระบบของกรมการปกครองถึงบ้าน เพื่อรวบรวมข้อมูลเข้าสู่กระบวนการรับรองและส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
นอกจากนี้ หากพบประชาชนที่มีความเดือดร้อนด้านรายได้และไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มตกหล่น เจ้าหน้าที่สำรวจจะรวบรวมข้อมูลและนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการหมู่บ้านหรือชุมชน และเวทีประชาคม เพื่อรับรองรายชื่อเป็นรายบุคคลตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่ ผู้มีรายได้ไม่เกิน 40,000 บาทต่อคนต่อปี ตามเกณฑ์ จปฐ. หรือผู้มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ตามเกณฑ์กลุ่มเปราะบางของกระทรวง พม. ก่อนบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบและเสนอให้คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (ก.บ.อ.) ตรวจสอบ พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ต่อไป
ทั้งนี้ หลังจากดำเนินการสอบทานข้อมูลแล้วเสร็จ อำเภอจะรายงานผลต่อจังหวัด และเขตรายงานต่อกรุงเทพมหานคร พร้อมยืนยันการส่งข้อมูลผ่านระบบภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2569 เวลา 23.59 น. เพื่อให้กรมการปกครองรวบรวมรายชื่อส่งต่อกระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
นอกจากนี้ อธิบดีกรมการปกครองยังได้กำชับให้นายอำเภอลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ขออย่าอ้างทำงานเวลาราชการ เพราะเราเป็นข้าราชการที่ทำหน้าที่ 24 ชั่วโมง ต้องเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชน และทำหน้าที่เป็นตัวแทนรัฐบาลในการเข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนถึงครัวเรือน
"เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของประชาชน เมื่อประชาชนมีปัญหาหรือประสบความเดือดร้อน เรามีเจ้าหน้าที่อยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมเข้าไปรับฟังปัญหา อำนวยความสะดวก และช่วยเหลือประชาชนถึงบ้าน เราต้องเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนให้ได้"