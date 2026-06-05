“เต้” ผุดแนวคิด "ขยะคือทรัพยากร"

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หรือ “เต้ พระราม 7” ประธานกลุ่มกรุงเทพบินได้ (Bangkok Can Fly) พร้อมด้วย นายภาสพงศ์ ไชยวิริญะวาณิชย์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม แขวงออเงิน เขตสายไหม เพื่อติดตามกระบวนการบริหารจัดการขยะของกรุงเทพมหานคร และนำข้อมูลไปต่อยอดเป็นนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ และการแก้ปัญหาน้ำท่วมของเมืองหลวง
นายภาสพงศ์ กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีศูนย์คัดแยกและกำจัดมูลฝอยหลักอยู่ 3 แห่ง ได้แก่ สายไหม หนองแขม และอ่อนนุช รองรับขยะจากประชาชนทั่วกรุงเทพฯ ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณมากกว่าวันละ 10,000 ตัน หรือกว่า 10 ล้านกิโลกรัมต่อวัน ถือเป็นภาระสำคัญของเมืองที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง จากการลงพื้นที่พบว่า ขยะที่เข้าสู่ศูนย์สายไหมจะถูกคัดแยกและอัดก้อน ก่อนขนส่งต่อไปยังพื้นที่กำจัดปลายทาง เช่น จังหวัดนครปฐม โดยไม่มีระบบฝังกลบหรือเตาเผาในพื้นที่ ทำให้ชุมชนปลายทางต้องรับภาระจากขยะของกรุงเทพมหานคร
นายภาสพงศ์ กล่าวว่า หนึ่งในนโยบายหลักของกลุ่มกรุงเทพบินได้ คือ “ธนาคารขยะ” ที่จะผลักดันให้ทุกครัวเรือนเป็นจุดเริ่มต้นของการคัดแยกขยะ โดยมองว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่าขยะหลังจากถูกทิ้งแล้วจะถูกนำไปจัดการอย่างไร
“ขวดน้ำพลาสติก 1 ขวด สามารถแยกเป็นหลายส่วน ทั้งตัวขวด ฝาขวด และฉลาก ซึ่งแต่ละประเภทมีมูลค่าและสามารถเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ หากทุกครัวเรือนช่วยกันคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง จะช่วยลดปริมาณขยะที่เข้าสู่ระบบได้อย่างมหาศาล”
พร้อมระบุว่า หากได้รับเลือกเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะยกเลิกการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะสำหรับประชาชนที่คัดแยกขยะอย่างถูกต้อง และจะพัฒนาระบบรับซื้อขยะถึงบ้านผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้จากขยะที่ตนเองคัดแยก รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะของกรุงเทพมหานครในแต่ละปีอยู่ที่ประมาณ 500-600 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับงบประมาณด้านอื่น ๆ ของ กทม. จึงเห็นว่าสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการคัดแยกขยะมากขึ้น
ด้านนายมงคลกิตติ์ เสนอแนวคิดใหม่ในการบริหารจัดการขยะ โดยมองว่า ขยะที่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลหรือผลิตพลังงานได้ ควรถูกนำมาผ่านกระบวนการอัดเป็นก้อน ปิดผนึกอย่างปลอดภัย และนำไปใช้ในโครงการถมทะเลเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลกัดเซาะและน้ำทะเลหนุนสูง โดยยกตัวอย่างพื้นที่เขตบางขุนเทียน ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่จำนวนมากถูกน้ำทะเลรุกล้ำ จนเจ้าของที่ดินไม่สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้เหมือนเดิม
“ผมมองว่าขยะคือทรัพยากร ไม่ใช่ภาระ หากนำมาบริหารจัดการอย่างถูกวิธี ขยะที่เหลือจากการรีไซเคิลและผลิตไฟฟ้าสามารถนำมาสร้างประโยชน์ต่อประเทศได้ การถมทะเลไม่ใช่เรื่องใหม่ หลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ก็เคยดำเนินการมาแล้ว”
ทั้งนี้ กลุ่มกรุงเทพบินได้ยืนยันว่าจะผลักดันนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ การป้องกันน้ำท่วม และการรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้เป็นวาระสำคัญของกรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสร้างความยั่งยืนให้กับเมืองหลวงในอนาคต