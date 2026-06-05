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ราคาทองวันนี้ [-150] รูปพรรณขายออก 69,750 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศวันนี้ มีการปรับเปลี่ยนทั้งสิ้น 15 ครั้ง ปรับลดสุทธิ 150 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 68,750.00 บาท ขายออกบาทละ 68,950.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 67,371.04 บาท ขายออกบาทละ 69,750 บาท