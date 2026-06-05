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หุ้นไทยวันนี้ปิด -12.19 จุด มูลค่าซื้อขาย 67,908.87 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยปรับลดลง 12.19 จุด หรือ -0.76% ที่ระดับ 1,582.60 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 67,908.87 ล้านบาท