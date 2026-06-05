กสทช.ย้ำ ‘เน็ตบ้าน‘ ยกเลิกได้ แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ เรื่องการยกเลิกอินเทอร์เน็ตบ้าน หรืออินเทอร์เน็ตประจำที่ได้ทันทีไม่ต้องรอครบสัญญา และไม่ต้องจ่ายค่าปรับ โดยอ้าง กสทช. นั้น สำนักงาน กสทช. ขอยืนยันว่าไม่ได้มีการเผยแพร่ข่าวดังกล่าว ซึ่งสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้าน และส่งผลให้มีการร้องเรียนที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้น
นายไตรรัตน์ กล่าวด้วยว่า กรณีการยกเลิกอินเทอร์เน็ตบ้านเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องรอครบสัญญานั้น สามารถดำเนินการได้ แต่ต้องเป็นกรณีที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าติดตั้งอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตบ้านเอง และผู้ใช้บริการได้ชำระค่าบริการคงค้างทั้งหมดพร้อมคืนอุปกรณ์ให้กับผู้ให้บริการแล้ว แต่หากเป็นกรณีที่ผู้ใช้บริการได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้านที่มีสัญญาไว้ว่า ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าติดตั้งอุปกรณ์ เมื่อใช้บริการให้ครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญานั้น หากต้องการยกเลิกบริการก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ใช้บริการจะต้องทำตามสัญญาดังกล่าวโดยชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าติดตั้งอุปกรณ์ ที่หักลดตามสัดส่วนของการใช้บริการที่ได้ใช้ไปก่อนแล้ว เช่น หากเป็นสัญญา 12 เดือน มีกำหนดค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าติดตั้งอุปกรณ์ไว้ในจำนวน 1,200 บาท และใช้บริการไปแล้ว 6 เดือน ผู้ใช้บริการยังต้องชำระเงินให้แก่ผู้ให้บริการ เป็นจำนวน 600 บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามสัญญาของผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการที่ได้ตกลงกัน ซึ่งกำหนดไว้ในประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการพิจารณาเงื่อนไขการให้บริการอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าติดตั้งอุปกรณ์
เลขาธิการ กสทช. กล่าวย้ำว่า ผู้ใช้บริการจะต้องอ่านสัญญาให้ละเอียดก่อนเซ็นข้อตกลง เพราะการจะยกเลิกได้หรือไม่นั้น เป็นไปตามข้อตกลงที่ผู้ใช้บริการได้เซ็นไว้กับผู้ให้บริการ เท่ากับเป็นการดำเนินการตามเงื่อนไขสัญญาและกฎหมาย และการยกเลิกอินเทอร์เน็ตบ้านไม่มีการเก็บค่าปรับ แต่อาจมีเงื่อนไขตามสัญญาที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าติดตั้งอุปกรณ์ตามสัดส่วนที่ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการไปแล้ว