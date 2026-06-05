คาดกระบวนการปล่อย “ทักษิณ“ เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้

นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงขั้นตอนกระบวนการปล่อยตัวคุมประพฤตินายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หลังมีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ 2569 ว่าจะมีคณะกรรมการตามมาตรา 21 พระราชกฤษฎีกา 3 ฝ่าย ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร อัยการจังหวัด ผู้บัญชาการเรือนจำ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างนัดวันประชุมขั้นตอนหลังคณะกรรมการฯประชุมแล้วจะออกใบบริสุทธิ์ ซึ่งกรณีนายทักษิณ ขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาลธนบุรี จากนั้นจะนำใบไปยื่นขอออกจากการคุมประพฤติถือว่าสิ้นสุดกระบวนการ ส่วนขั้นตอนกระบวนการ คิดว่าภายในเดือนมิถุนายนนี้ น่าจะเสร็จสิ้น